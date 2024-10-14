Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:22

Международный паралимпийский комитет сократил число россиян в пуле допинг-тестирования

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Международный паралимпийский комитет (МПК) сократил количество российских спортсменов в международном пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В него вошли девять россиян, в предыдущем списке было 13 спортсменов. Среди них: легкоатлеты Маргарита Гончарова, Александр Яремчук, Альберт Хинчагов, Антон Кулятин, Алексей Кузнецов, Галина Липатникова, Владимир Свиридов, Андрей Вдовин и специализирующаяся в пауэрлифтинге Вера Муратова. В новый список не попали пловцы Андрей Николаев, Валерия Шабалина, Денис Тарасов, а также легкоатлет Евгений Швецов.

В регистрируемый пул Российского антидопингового агентства в настоящее время включены 111 паралимпийцев.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами. Снимки назвали «гибридной угрозой»
В руководстве ВАДА появился украинский министр. Он требует тотального бана наших спортсменов
Алаев посетит октябрьское заседание комитета УЕФА
«Хочу выступать под флагом России». Евгений Рылов отказался от нейтрального статуса
Головин: «Уверенности, что еще сыграю за сборную России на крупном турнире, нет, остается только надеяться»
Российский пловец Минаков: «Принял решение, что нужно вернуться на международную арену»
Сегодня
Вчера
Неделя