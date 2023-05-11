Министр спорта России призвал страны БРИКС противодействовать политике ВАДА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал заявление ВАДА о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу ВАДА. Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования ВАДА по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР. Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований ВАДА по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга.