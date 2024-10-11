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Допинг

Допинг

Сегодня, 15:04

Министр спорта Украины Бедный избран в исполком ВАДА от Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный утвержден на должность представителя Европы в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на период с 2025-го по 2027 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министерства.

На данный момент это место занимает бывший министр спорта Франции Роксана Марасиняню. Бедный вступит в должность с 1 января 2025 года. Министр спорта Украины был единогласно выдвинут на должность на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (САНАМА).

44-летний Бедный является трехкратным чемпионом Украины по бодибилдингу. Он занимает пост министра молодежи и спорта Украины с 5 сентября 2024 года. За его назначение проголосовали 239 народных депутатов страны.

Источник: РИА Новости
ВАДА

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