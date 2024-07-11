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Допинг

Олимпиада

Сегодня, 18:20

МОК заявил о полной поддержке ВАДА по делу китайских пловцов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что поддерживают Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в деле китайских пловцов.

«МОК подтверждает свое полное доверие WADA и его руководству, которое реализовало ряд инициатив, укрепивших систему в последние годы. МОК призывает все заинтересованные стороны уважать высший авторитет WADA в борьбе с допингом», — приводит заявление МОК РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов.

9 июля стало известно, что независимый прокурор не нашел ошибок ВАДА в деле китайских пловцов

Источник: РИА «Новости»
Плавание
ВАДА
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Независимый прокурор не нашел ошибок ВАДА в деле китайских пловцов