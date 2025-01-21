МПК дисквалифицировал украинского пловца Бондаренко на три года за метамфетамин

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал украинского пловца Романа Бондаренко на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба МПК.

В пробе, сданной спортсменом во время Паралимпийских игр в Париже 2 сентября 2024 года, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Все результаты пловца на Паралимпиаде были аннулированы. К соревнованиям спортсмен сможет вернуться 5 сентября 2027 года.

2 сентября Бондаренко принял участие в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец занял последнее, восьмое место.