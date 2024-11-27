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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:50

Названо имя самого возрастного спортсмена из России, наказанного за допинг

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64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева является самым возрастным российским спортсменом, отбывающим в настоящее время наказание за нарушение антидопинговых правил.

В августе 2018 года, когда спортсменке исполнилось 58 лет, ее дисквалифицировали на восемь лет. Основанием для этого стали обнаруженные в допинг-пробе четыре запрещенных вещества из группы стероидов (тестостерон, дегидрохлорметилтестостерон, андростерон, этиохолоналон), передает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

Кондрашева за карьеру дважды подвергалась дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Первый раз это произошло в сентябре 2012 года, когда ее отстранили от спорта на четыре года. В июне 2018 года Кондрашева стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу в Канаде в своей возрастной категории. Она тогда установила три мировых рекорда.

Источник: ТАСС

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