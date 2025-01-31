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Допинг

Допинг

Сегодня, 10:35

Олимпийские чемпионы Нагорный и Мельникова в 2024 году дважды прошли проверку на допинг

Камила Абдурахманова
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Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые есть в распоряжении ТАСС, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Ангелина Мельникова в 2024 году проходили проверку на допинг дважды.

Также в 2024 году РУСАДА проверяло на допинг Давида Белявского и Артура Далалояна, которые тоже завоевали золотые награды на Олимпийских играх в Токио.

Виктория Листунова, еще одна победительница Игр в Японии, прошла проверку трижды.

Самым часто проверяемым гимнастом в 2024 году стал Кирилл Прокопьев — его тестировали пять раз. Также четыре раза были проверены на допинг Алена Глотова, Григорий Климентьев, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Людмила Рощина, Илья Заика.

Всего в 2024 году РУСАДА проверило на допинг 54 российских гимнаста.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Никита Нагорный
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