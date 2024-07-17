Паунд: «США могут лишить права проведения Олимпиады из-за расследования дела китайских пловцов»

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Мне кажется, что один из шагов, которые предпримет ВАДА , — передача этого вопроса комитету по проверке соответствия. Думаю, что если или когда он будет рассмотрен, то США объявят не соответствующими требованиям. Это означает, что страна не сможет проводить Олимпийские игры», — приводит РИА Новости слова Паунда со ссылкой на Reuters.

Как отметил специалист, допинг у китайских спортсменов был обнаружен на внутреннем турнире, который не имеет никакого отношения к США.

«Если посмотреть на контекст, это было национальное внутрикитайское соревнование, и в радиусе 6000 миль не было ни одного американца. А теперь они пытаются квалифицировать это как нарушение «акта Родченкова», и это просто плохо», — добавил Паунд.

Напомним, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, однако они все равно поехали на Игры в Токио. Кроме того, 11 спортсменов из этого списка отобрались на Олимпиаду в Париже. При этом WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов случайно.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на зимние Игры-2034.