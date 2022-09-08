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Допинг

8 сентября, 10:25

Первая жертва Акта Родченкова в США требует признать этот закон неконституционным

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Эрик Лира, первый человек, которому предъявлено обвинение в соответствии с новым антидопинговым актом США, носящим имя беглого российского ученого Григория Родченкова, намерен добиваться отмены этого закона как неконституционного.

Терапевт-натуропат был арестован в январе 2022 года за сбыт спортсменам препаратов, улучшающих результаты. Поскольку клиентов у Эрика было много, ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

42-летний житель Техаса не признает свою вину, а его адвокаты заявили в суде, что Закон Родченкова противоречит Конституции США. По их словам, список запрещенных препаратов формируется Всемирным антидопинговым агентством, что в ходе уголовных дел подрывает национальный суверенитет. Навряд ли подобный аргумент будет рассматривать суд первой инстанции, но в перспективе у адвокатов есть возможность дойти до Конституционного суда, и тогда Акт Родченков теоретически может быть отмен или сильно отредактирован.

Григорий Родченков
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