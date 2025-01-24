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Допинг

Допинг

Сегодня, 16:52

Победителя чемпионата мира по борьбе дисквалифицировали за допинг

Камила Абдурахманова
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Российский борец вольного стиля Рамазан Багавудинов получил дисквалификацию на четыре года за допинг, сообщает российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Решение было вынесено национальным центром спортивного арбитража 22 января 2025 года. Отсчет срока дисквалификации начался с 27 сентября 2023 года. В пробе спортсмена обнаружено запрещенное вещество SARMS S-23.

Багавудинов — победитель чемпионата мира среди юниоров в весовой категории до 57 кг, который проходил в России в 2021 году.

Источник: РУСАДА
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