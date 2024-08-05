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Допинг

Допинг

Сегодня, 13:44

Покровская считает наглостью анонс статей о допинге в российском спорте

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала новость о том, что США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о возможных допинговых злоупотреблениях.

«Три вида спорта золотоносных. Валиеву уже загубили, всю карьеру девчонке бедной сломали. И это на фоне того, что нагло делают американцы. Чем может помочь допинг в синхронном плавании, я не знаю, мы не пробовали. А почему они не задают вопрос американской гимнастке, в чем он ей помогает? Она нагло просто принимает и побеждает», — цитирует Покровскую ТАСС.

Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.

Источник: ТАСС
Татьяна Покровская
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