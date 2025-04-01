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Допинг

Допинг

1 апреля, 10:34

Прыгун в воду и пловец Ивановы чаще других атлетов проверялись РУСАДА на допинг в феврале

Камила Абдурахманова
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Согласно документам, которые есть в распоряжении ТАСС, прыгун в воду Григорий Иванов и пловец Владимир Иванов — спортсмены, которых Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всего проверяло в феврале.

Призер чемпионатов и Кубка России по прыжкам в воду Григорий Иванов и серебряный призер первенства страны в плавании на 10 км Владимир Иванов прошли тестирование РУСАДА по три раза за февраль.

Также по три раза в течение января и февраля 2025 года были проверены легкоатлеты Алина Абраменко, Елена Акимова, Олег Брайко, Любовь Дубровская, Константин Холмогоров, Анастасия Красильникова, Алина Прокопьева и Максим Шелих, конькобежец Владимир Балбеков, лыжник Никита Денисов, фигурист Марк Кондратюк, штангистка Зарина Гусалова, велогонщица Валерия Валгонен, а также Анна Василькова, выступающая в лыжном двоеборье.

Всего за первые два месяца 2025 года РУСАДА проверило 1576 спортсменов.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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