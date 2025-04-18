Рассмотрение иска ВАДА к РУСАДА в CAS запланировано на сентябрь

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА)Вероника Логинова сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к РУСАДА в сентябре 2025 года.

«CAS уже определил предварительную дату, слушания пройдут в сентябре 2025 года. Но мы пока надеемся, что критическое замечание WADA будет устранено до этого времени — работа по внесению изменений в Закон о спорте в РФ ведется. В настоящий момент Министерство спорта России и РУСАДА находятся в контакте, нами разработан проект федерального закона, который, по мнению ВАДА, снимет все вопросы», — цитирует Логинову ТАСС.

Логинова добавила, что РУСАДА продолжает придерживаться позиции о несогласии с этим критическим замечанием, которое предъявляется к агентству, но при этом РУСАДА сделало все от себя зависящее в рамках своей компетенции. В том числе в тесном контакте с Министерством спорта юристами РУСАДА разработана та редакция федерального закона, которая могла бы снять все противоречия.

В сентябре 2023 года ВАДА обвинило РУСАДА в том, что оно не соответствует требованиям восстановления, так как Всемирный антидопинговый кодекс не был интегрирован в национальное законодательство.

В октябре генеральный директор РУСАДА уведомила, что агентство направило ВАДА официальное уведомление о своем несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В тот же день ВАДА заявило о намерении отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Через месяц генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли объявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.