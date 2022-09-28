Ректор РМОУ рассказал о формировании антидопинговой культуры в России: «Тема антидопинга — одна из ключевых в нашей работе»

Ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов после выступления на сессии форума «Россия — спортивная держава», посвященного актуальным проблемам борьбы с допингом, охарактеризовал уровень антидопингового образования в стране.

— Он сейчас на подъеме, но все-таки на начальной стадии, — отметил Белоусов. — Мы сделали первые важные шаги на этом пути, и, по моему мнению, в будущем усилия должны быть увеличены на порядок. Нужен широкий охват разных категорий людей, чтобы выполнить задачу формирования в стране антидопинговой культуры. Для этого у нас есть все необходимые условия, созданные в том числе в нашем университете. Эта тема стала для нас одной из ключевых, мы включаем ее во все программы — они разные, но нет ни одной, в которой бы мы так или иначе не касались темы допинга. Интерес у студентов большой, они понимают всю важность борьбы с запрещенными препаратами, в этом есть и наша заслуга. И, мне кажется, выпускники РМОУ становятся теми, кого можно назвать послами антидопинга в спорте.

— Что еще можно сделать для повышения антидопинговой культуры?

— Это дело всех, кто тем или иным образом вовлечен в спортивную индустрию. В самом широком смысле слова, я бы даже включил сюда не только специалистов, управленцев, журналистов, тренеров, судей, атлетов, но и родителей юных спортсменов. Ведь это все начинается с шести лет и далее. Считаю, пока все мы не включимся в процесс, эту болезнь не победить. Как часто говорят врачи, нужно лечить не какую-то часть тела, а все целиком.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Кемерово с 28 по 30 сентября.