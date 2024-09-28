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Допинг

Допинг

Сегодня, 14:48

Лайшев: «Не доверяю ВАДА, это смешно. Не стоит их даже обсуждать»

Лайшев признался, что не доверяет работе ВАДА
Артем Бухаев
Корреспондент
ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Играми-2024.
Фото Global Look Press
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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» заявил, что не верит работе Всемирного антидопингового агентства. Ранее газета The New York Times сообщила, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Играми-2024.

«Конечно, ВАДА не доверяю. Это смешно. Надо переставать ковыряться в Западе, который весь живет на обмане. Мы это наглядно видим. Надо двигаться в своем направлении. Нам не стоит даже обсуждать ВАДА», — сказал Лайшев «СЭ».

В ВАДА отметили, что технические проблемы не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в столице Франции. Также в организации указали на то, что газета не в первый раз отказывается следовать фактам, отдавая приоритет источникам с «сомнительными мотивами».

Ренат Лайшев
ВАДА

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