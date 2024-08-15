Роднина: «Как можно было упустить Родченкова? Его должны осудить за нанесенный стране ущерб»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии «СЭ» поделилась мнением о самом громком разоблачении массового применения допинга в российском спорте.

— Долго еще отголоски тех допинг-скандалов будут ассоциировать с российским спортом?

— Вот это самое ужасное, что меня больше всего возмущает. Я выиграла три Олимпиады и обходила все допинговые скандалы. А победы спортсменов того периода — чистейшие. Но и это сейчас все ставится под сомнение, из-за того, что кому-то пришла в голову мысль, что такое может проскочить. Понимаете, какая ситуация?

— Как же избавиться от этого шлейфа?

— Сложно. Во-первых, это только могут сделать новые спортсмены и новые результаты. Во-вторых, вопрос всем нашим структурам: как такого человека, как Родченков, можно было упустить? Сначала поощряли все, что он делал. Его послушать, так он один из первых провоцировал спортсменов и тренеров. Но потом честно признался, своровал много информации и донес до страны и спортсменов. Здесь у меня большой вопрос: как к вопросам если не гостайны, то как минимум государственной ответственности, допускаются люди, которые могут совершенно бесконтрольно действовать? Его должны осудить за тот миллионный ущерб, который он нанес стране и имиджу спортсменов и тренеров.

— Тяжелая история для российского спорта.

— История давняя, когда проверки были не такими тотальными, требования — несколько иными. Наверное, мы внутри страны ведем слабую информационную антидопинговую работу. Очень большая категория тренеров, спортсменов и журналистов, пишущих о спорте, знает все это только приблизительно. Самое ужасное, что и родители ничего не знают. Вот такая наша общая безграмотность потом и порождает ошибки. А эти ошибки обходятся стране очень дорого. Мы же потом начинаем сравнивать: американцам можно, а нам нельзя.

Мне тренер еще очень-очень давно объяснил, когда я ему однажды сказала, что была не хуже соперницы. Он сказал, что нам, советским спортсменам, никогда не дадут выиграть, если мы даже на голову сильнее. Они отступят только тогда, когда мы будем на две головы сильнее. Значит, так и надо готовить наших спортсменов — это называется психологическая работа.

— А сейчас система воспитания спортсменов поменялась?

— Не надо сравнивать с советским временем. Это абсолютно разные эпохи внутри страны, разные Олимпийские игры. В каждом виде спорта менялись правила, требования и условия. Там уже и сравнивать невозможно, — сказала Роднина «СЭ».

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил свою первую книгу.