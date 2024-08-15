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Допинг

Допинг

Сегодня, 19:31

Роднина — о допинг-скандалах: «РУСАДА и ВФЛА не восстановлены в правах полностью из-за вранья»

Зарина Халимхонова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии «СЭ» отреагировала на информацию о нарушении антидопинговых правил американскими спортсменами.

Ранее Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) сделало заявление с призывом в адрес Международного агентства допинг-тестирования (ITA) усилить проверки спортсменов из США.

— Если брать современную историю, то, наверное, ни одни Олимпийские игры не обходятся без допинговых скандалов. Игры в Париже — не исключение. USADA оправдала участие в соревнованиях легкоатлета из США.

— Не совсем в курсе допинг-скандалов. У нас ведь Олимпиада не транслировалась. Все хорошие и плохие новости узнавала в основном от журналистов. Поэтому своего мнения тут у меня нет. Если бы имела более четкую информацию, а не со слов журналистов, могла бы что-то комментировать. То, что на каждой Олимпиаде есть такие проблемы, увы, это вопрос не к стране или национальности. Это вопрос к каждому отдельному спортсмену.

— РУСАДА регулярно наказывала российских спортсменов. USADA же раз за разом дает неубедительные оправдания спортсменам из Америки...

— Наша РУСАДА никого сама не наказывала — только после решения WADA. Да и потом, что значит «наказывать»? Отлучить от соревнований? Это решение, как правило, принимает WADA, МОК и профильная федерация.

— Ни РУСАДА, ни ВФЛА до сих пор не восстановлены в правах полностью.

— Они не восстановлены, потому что были бесконечные нарушения и вранье, на чем поймали и спортсменов, и руководство нашей федерации, — сказала Роднина «СЭ».

Ранее представители ВАДА заявили, что минимум три американских спортсмена, которые совершили серьезные нарушения антидопинговых правил, продолжали принимать участие в соревнованиях.

Ирина Роднина
ВАДА
РУСАДА
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