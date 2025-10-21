Россия вошла в комитет по утверждению проектов для искоренения допинга

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Выборы состоялись в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 76 стран проголосовали за Россию, Эстония получила 66 голосов.

«Само право участия России в голосовании оспаривалось некоторыми странами Балтии, были и бюрократические хитрости секретариата, например, направленные на перенос голосования», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр спорта отметил, что председатель 10-й конференции сторон антидопинговой конвенции ЮНЕСКО Фарид Гаибов обеспечил порядок при голосовании.

«Мы благодарны делегациям 76 стран, которые поддержали Россию в голосовании. Мы по праву сегодня вошли в руководство фонда», — добавил Дегтярев.

Созданный в 2008 году фонд для искоренения допинга в спорте содействует государствам — участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. Фонд имеет три приоритетных направления: образовательные проекты, ориентированные на молодежные и спортивные организации; консультации по вопросам антидопинговой политики; консультации по вопросам наращивания потенциала.