Россия вошла в комитет по утверждению проектов для искоренения допинга

Допинг
21 октября, 19:06
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Выборы состоялись в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 76 стран проголосовали за Россию, Эстония получила 66 голосов.
«Само право участия России в голосовании оспаривалось некоторыми странами Балтии, были и бюрократические хитрости секретариата, например, направленные на перенос голосования», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Министр спорта отметил, что председатель 10-й конференции сторон антидопинговой конвенции ЮНЕСКО Фарид Гаибов обеспечил порядок при голосовании.
«Мы благодарны делегациям 76 стран, которые поддержали Россию в голосовании. Мы по праву сегодня вошли в руководство фонда», — добавил Дегтярев.
Созданный в 2008 году фонд для искоренения допинга в спорте содействует государствам — участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. Фонд имеет три приоритетных направления: образовательные проекты, ориентированные на молодежные и спортивные организации; консультации по вопросам антидопинговой политики; консультации по вопросам наращивания потенциала.
No Name 4
Фонд для искоренения допинга в спорте Международной конвенции ЮНЕСКО был создан в 2008 году. Он выполняет функции, которые не входят в круг обязанностей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Фонд способствует антидопинговой и просветительской деятельности в странах с невысоким уровнем жизни. Ну то есть: Вероника будет кататься с лекциями в Сомали, Тимбукту и Паго-Паго. Что с этого получит реальный российский спорт - ничего, очередной пшик, пердёж в лужу!
27.10.2025
Djin Ignatov
Это ВСЕ хорошо ! Но у нас уже много лет изданнвй закон Путина об У;головной ответственности не действует а попросту потакает распроостранению Допинга ! Вспомние как Крушельницкий попросту НАКАКАЛ на нашу страну и ФЛАГ на закрытии ОИ нам не разрешили нести ! И его не посадили !!! Не отменено Позорное решение Басманного суда , который признал 2-х кратным чемпионом ОИ - Зубкова !!! А возьмите Валиеву ? И много чего другого ! Так надолго мы вошли в эту организацию ? Не лишат ли нас за то что мы не принимаем ни каких решений по наказанию спортсменов за Допинг ?
21.10.2025