Россия за 15 лет сделала взносы в бюджет ВАДА почти на 11 миллионов долларов

Общая сумма взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сделанных Россией в период с 2002 по 2017 год, составляет 10,967 миллиона долларов, информирует "Р-Спорт". Об этом говорится в отчете национальных консультантов по антидопинговой политике в России.

- Являясь одним из пяти крупнейших донаторов WADA, Россия регулярно оплачивает суммы, выставленные ВАДА, - говорится в отчете. - Согласно недавно опубликованному финансовому отчету ВАДА, в 2017 году Россия внесла в бюджет ВАДА 815 630 долларов. Сумма, уплаченная в 2016 году, составила 772 326 долларов.

В течение трех лет (2017, 2018 и 2019) из федерального бюджета в фонд РУСАДА будут выделены средства на общую сумму 1,67 млрд рублей. Таким образом, годовой бюджет РУСАДА составит 556,7 млн рублей.