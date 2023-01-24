РУСАДА может обратиться в CAS, если не будет восстановлена ВАДА

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что Российское антидопинговое агентство может обратиться в CAS, если не будет восстановлено в международных правах.

«Сейчас мы направили наше письмо о несогласии, и менеджмент ВАДА рассмотрел нашу претензию. И пришли к выводу, что менеджмент ВАДА поддержал аудиторов. Далее — рассмотрение данного спора комитетом по соответствию. Оно будет не раньше марта. Тогда мы узнаем все. А дальше, если что, CAS. На уход в CAS нужно закладывать уже год.

Мы провели проверки по нарушениям, такие же нарушения были выявлены в еще некоторых агентствах. Подчеркну, эти агентства продолжают быть соответствующими кодексу. Я готова поделиться этой информацией, в основном это страны СНГ. Вообще, неудачно так начинается год, впервые за несколько аудитов был сделан такой вывод. В этот аудит к нам возник вопрос по части, по которой раньше не было вопросов вообще. Это был аудит деятельности РУСАДА. Это не мониторинг выполнения решения CAS. Последний аудит был просто об операционной деятельности», — сказала Логинова.

Всемирное антидопинговое агентство лишило РУСАДА статуса соответствия в конце 2019 года. В ноябре 2022 года президент ВАДА Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе Российского антидопингового агентства.