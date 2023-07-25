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Сегодня, 12:36

РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса

Виктория Кравченко
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Генеральный директор организации Вероника Логинова на семинаре РФС для футбольных врачей «Оказание первой помощи. Антидопинговое обеспечение футбола» заявила, что РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса.

По ее словам, организация имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«У ВАДА есть вопросы к нашему федеральному законодательству. Некоторые статьи не соответствуют кодексу. Этот вопрос мы будем уточнять осенью», — сказала Логинова «РИА Новости».

Она считает, что без судебных разбирательств в данной теме не обойтись.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и с гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что организация погасила все счета, полученные от ВАДА.

РУСАДА
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