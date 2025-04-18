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Допинг

Допинг

Сегодня, 17:30

РУСАДА может заступиться за гимнаста, который лишился нейтрального статуса за римскую цифру V

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в настоящее время изучает ситуацию с не имеющим никаких оснований отказом в получении нейтрального статуса одному из российских гимнастов, который планировал принять участие в V Всероссийском антидопинговом диктанте.

«По-моему, для всех является очевидным, что в данном случае V — это порядковый номер нашего традиционного всероссийского антидопингового диктанта, который мы ежегодно проводим. Никакого тайного смысла мы не закладывали, и спортсмен из-за этого не должен страдать», — сказала Логинова ТАСС.

Логинова добавила, что юристы РУСАДА сейчас изучают этот вопрос и не исключили, что агентство обратится в Международную федерацию гимнастики за разъяснением их действий в отношении пострадавшего ни за что спортсмена.

Специальный комитет Международной федерации гимнастики (FIG), занимающийся рассмотрением заявок на нейтральный статус, счел порядковый номер написанного римской цифрой V пятого антидопингового диктанта, анонс которого был размещен на странице гимнаста в соцсети, символом поддержки СВО и закрыл спортсмену дорогу на зарубежные старты.

Специальный комитет Международной федерации гимнастики (FIG), отвечающий за рассмотрение заявок на нейтральный статус, усмотрел в римской цифре V (обозначавшей пятый антидопинговый диктант в соцсетях спортсмена) намек на поддержку СВО. Это стало основанием для отказа в допуске к международным стартам.

Ранее, 5 апреля, Федерация гимнастики России объявила, что отечественные атлеты не будут участвовать в турнирах под эгидой FIG даже при наличии нейтрального статуса. В ведомстве объяснили это решение многочисленными необоснованными отказами российским спортсменам.

В FIG сообщили, что вопрос допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе будет повторно рассмотрен на заседании исполкома 7-8 мая.

Источник: ТАСС
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РУСАДА
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