РУСАДА назвало окончательное количество допинг-проб, взятых у спортсменов за 2022 год

Стало известно окончательное количество допинг-проб, взятых у спортсменов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году.

«С января по декабрь 2022 года Российским антидопинговым агентством было отобрано 11 053 пробы», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы организации.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в декабре сообщила о досрочном выполнении годового плана по допинг-тестированию. Она отмечала, что, несмотря на логистические сложности и затруднения, организация смогла оперативно перестроиться, чтобы национальная антидопинговая программа реализовывалась в полном объеме.

В марте 2022-го РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, у которой есть аккредитация Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).