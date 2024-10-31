РУСАДА не занимается обработкой результатов по делу Поветкина

В пресс-службе РУСАДА ответили на вопрос «СЭ» об обвинениях боксера Александра Поветкина в нарушении антидопинговых правил.

«РУСАДА не занимается обработкой результатов по делу о возможном нарушении антидопинговых правил Александром Поветкиным», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

В четверг было объявлено, что 45?летний Поветкин временно отстранен ITA в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил с 21 октября 2024 года. Решение об отстранении вынесено на основе проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Дата нарушения — 25 октября 2014 года, причина отстранения — «использование или попытка использования спортсменом запрещенного препарата либо запрещенного метода». 24 октября 2014 года Поветкин победил камерунца Карлоса Такама и завоевал титул WBC Silver.