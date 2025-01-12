РУСАДА опубликовало статистику нарушений правил доступности для допинг-тестов

Инспекторы РУСАДА в декабре зафиксировали 12 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего в 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности (12 — в декабре, 22 — в ноябре, по 27 — в октябре и сентябре, 42 — в августе, 31 — в июле, 22 — в июне, 19 — в мае, 24 — в апреле, 9 — в марте, 15 — в феврале, 32 — в январе).

За 12 месяцев 2023 года агентство зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.