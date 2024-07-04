РУСАДА отметило снижение числа запросов на использование запрещенных лекарств в июне

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили о количестве запросов на использование запрещенных лекарств в июне.

«В июне в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление терапевтического использования, пять запросов из ранее поданных были одобрены», — приводит ответ представителя агентства ТАСС.

Число подобных запросов за месяц снизилось — в мае было зафиксировано 11 таких случаев. Всего за 2024 год в РУСАДА поступило 75 запросов на использование запрещенных лекарств.