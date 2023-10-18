РУСАДА примет участие в спортивном форуме в Перми 20 октября

РУСАДА примет участие в XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Перми с 19 по 22 октября.

В ходе мероприятия состоится круглый стол, посвященный вопросам антидопингового обеспечения российского спорта.

«Мы рады возможности еще раз обратить внимание широкой спортивной общественности на вопросы антидопинга и, в частности, на систему антидопингового обеспечения в олимпийском и паралимпийском спорте», — отметила генеральный директор РАА РУСАДА Вероника Логинова.