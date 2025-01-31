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Допинг

Допинг

Сегодня, 12:44

РУСАДА проверило 230 российских боксеров на допинг в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году протестировало на допинг 230 российских боксеров, сообщает ТАСС.

В 2024 году олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев прошел проверку на допинг целых шесть раз, став самым проверяемым боксером. Среди женщин лидером по количеству тестирований стала победительница Игр БРИКС Азалия Аминева — ее проверяли пять раз. Всего РУСАДА организовало четыре проверки для 24 российских боксеров.

В октябре Батыргазиев успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов в Уфе. Он победил филиппинца Альберта Пагару техническим нокаутом в четвертом раунде десятираундового поединка в весовой категории до 60 кг.

26-летний Батыргазиев одержал 12 побед, 7 из них — нокаутом. В прошлом поединке он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу над ирландцем Джоно Кэрроллом техническим нокаутом в девятом раунде.

Источник: ТАСС
Бокс
Альберт Батыргазиев
РУСАДА
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