КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

16 мая, 09:48

РУСАДА с февраля протестировало 17 игроков «Толпара»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российское антидопинговое агентство с февраля по апрель протестировало 17 хоккеистов «Толпара», сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, за последние три месяца РУСАДА были проверены на допинг голкиперы Владлен Кибо и Ярослав Мозговой, защитники Александр Комаров, Василий Шумилов, Михаил Зятьков, Александр Устюжанин и Динис Кадыров, форварды Михаил Переседов, Семен Рубцов, Филипп Пермяков, Марсель Шайхутдинов, Даниил Соколов, Артем Горшков, Марк Андреев, Матвей Бабенко (дважды), Булат Ахсянов и Эрик Галиев.

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что 7 игроков уфимского клуба сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний. Сообщалось, что хоккеистам может грозить дисквалификация до 4 лет.

Источник: https://tass.ru/sport/17756043
Хоккей
ХК Толпар
РУСАДА
МХЛ
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Профессор спортивной медицины Мирошников рассказал, почему ВАДА 10 лет не может запретить кофеин