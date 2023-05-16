РУСАДА с февраля протестировало 17 игроков «Толпара»

Российское антидопинговое агентство с февраля по апрель протестировало 17 хоккеистов «Толпара», сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, за последние три месяца РУСАДА были проверены на допинг голкиперы Владлен Кибо и Ярослав Мозговой, защитники Александр Комаров, Василий Шумилов, Михаил Зятьков, Александр Устюжанин и Динис Кадыров, форварды Михаил Переседов, Семен Рубцов, Филипп Пермяков, Марсель Шайхутдинов, Даниил Соколов, Артем Горшков, Марк Андреев, Матвей Бабенко (дважды), Булат Ахсянов и Эрик Галиев.

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что 7 игроков уфимского клуба сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний. Сообщалось, что хоккеистам может грозить дисквалификация до 4 лет.