РУСАДА с начала года выявило 67 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре выявило два случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В октябре 2024 года РУСАДА выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

С января по октябрь включительно было зафиксировано 67 нарушений антидопинговых правил: по 4 — в феврале и январе, 7 — в марте, 4 — в апреле, 6 — в мае, 14 — в июне, 13 — в июле, 7 — в августе, 6 — в сентябре и 2 — в октябре. С начала года и по декабрь 2023-го выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что самыми распространенными нарушениями в пробах спортсменов являются наличие анаболических стероидов, диуретиков и маскирующих агентов, а также мельдония.