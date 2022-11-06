РУСАДА с начала года зафиксировало 331 случай нарушений спортсменами правил доступности

Инспекторы РУСАДА с января по октябрь 2022 года зафиксировали 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

«С начала года было зафиксировано 311 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящие время за подобные нарушения наказания отбывают девять спортсменов.