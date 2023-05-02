РУСАДА с начала года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил

Допинг
Сегодня, 12:45
Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, 37 нарушений стало следствием наличия и использования запрещенных субстанций, 15 нарушений связаны с использованием запрещенной субстанции, 6 — уклонение, отказ или неявка атлета на процедуру сдачи допинг-проб, 3 — нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, 2 — фальсификация, 2 — назначение запрещенной субстанции.
В 2022 году Российским антидопинговым агентством было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил.