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Сегодня, 12:45

РУСАДА с начала года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 37 нарушений стало следствием наличия и использования запрещенных субстанций, 15 нарушений связаны с использованием запрещенной субстанции, 6 — уклонение, отказ или неявка атлета на процедуру сдачи допинг-проб, 3 — нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, 2 — фальсификация, 2 — назначение запрещенной субстанции.

В 2022 году Российским антидопинговым агентством было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/17656955
РУСАДА
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