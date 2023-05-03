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Сегодня, 09:41

РУСАДА с начала года зафиксировало 77 нарушений спортсменами правил доступности

Виталий Косик
Корреспондент
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с января по апрель 2023 года зафиксировали 77 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

С января по апрель инспекторами РУСАДА был зафиксирован 61 пропуск допинг-тестов и 16 случаев непредоставления информации о своем местонахождении.

В прошлом году было выявлено 375 подобных нарушений.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях, а также дисквалифицирован.

Источник: https://tass.ru/sport/17664627
Олимпиада
РУСАДА
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РУСАДА с начала года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил