РУСАДА с января 2024 года взяло у спортсменов более 9 тысяч допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в сентябре взяли у атлетов 863 пробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего с начала года РУСАДА было отобрано 9 053 пробы (863 — в сентябре, 1 122 — в августе, 1 071 — в июле, 935 — в июне, 1 034 — в мае, 1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе).

Ранее стало известно, что РУСАДА в сентябре зафиксировало 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. В августе таких эпизодов было выявлено 42. Также отмечалось, что в прошлом месяце организация получила от атлетов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.