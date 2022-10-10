РУСАДА с января по сентябрь взяло у спортсменов 8700 проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по сентябрь 2022 года взяли у спортсменов 8700 проб.

«С января по сентябрь 2022 года РУСАДА было отобрано 8700 проб», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

В конце марта Российское антидопинговое агентство подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.