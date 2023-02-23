РУСАДА в 2022 году направило в МВД 72 материала на нарушителей антидопинговых правил

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что агентство направило в 2022 году в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

«РУСАДА на регулярной основе сотрудничает с ГУНК МВД России. В августе 2022 года было заключено соглашение о взаимодействии между МВД России и РУСАДА, что позволило вывести наше сотрудничество на более качественный уровень. В 2022 году в ГУНК МВД России направлено 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила», — приводит слова Логиновой ТАСС.

По ее словам, по состоянию на конец 2022 года на основании предоставленной РУСАДА информации МВД России направило в суд 54 материала по статье 6.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним»). 18 дел уже находились в судопроизводстве.