Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:11

РУСАДА в 2022 году одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

78 спортсменов с января по декабрь 2022 года подали РУСАДА запросы на использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, в 40 случаях организация пошла навстречу атлетам.

«С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено», — сказала собеседница ТАСС.

Если запрос одобрен, то разрешается использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Источник: https://tass.ru/sport/16898609
РУСАДА
0
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РУСАДА назвало окончательное количество допинг-проб, взятых у спортсменов за 2022 год