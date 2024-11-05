РУСАДА в 2024 году взяло около 10 тысяч допинг-проб у спортсменов

С начала 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело около 10 тысяч тестирований спортсменов на допинг.

«В октябре Российским антидопинговым агентством были отобраны 833 пробы», — сказала представительница РУСАДА ТАСС.

С начала года РУСАДА провело 9886 тестирований спортсменов. В октябре было собрано 833 пробы, в сентябре — 863, в августе — 1122, в июле — 1071, в июне — 935, в мае — 1034, в апреле — 1029, в марте — 990, в феврале — 1039, в январе — 970.

В целом за 2023 год РУСАДА взяло 11 091 пробу, а в 2022 году — 11 053.