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Допинг

Допинг

Сегодня, 09:45

РУСАДА в 2024 году взяло около 10 тысяч допинг-проб у спортсменов

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С начала 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело около 10 тысяч тестирований спортсменов на допинг.

«В октябре Российским антидопинговым агентством были отобраны 833 пробы», — сказала представительница РУСАДА ТАСС.

С начала года РУСАДА провело 9886 тестирований спортсменов. В октябре было собрано 833 пробы, в сентябре — 863, в августе — 1122, в июле — 1071, в июне — 935, в мае — 1034, в апреле — 1029, в марте — 990, в феврале — 1039, в январе — 970.

В целом за 2023 год РУСАДА взяло 11 091 пробу, а в 2022 году — 11 053.

Источник: ТАСС
РУСАДА

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