РУСАДА в феврале зафиксировало в 2,5 раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в январе

Допинг
Сегодня, 09:47
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил за февраль 2023 года.
«В феврале 2023 года РУСАДА выявлено 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.
Ранее сообщалось, что в первом месяце этого года РУСАДА зафиксировало 10 подобных случаев.
За 2022 год РУСАДА выявило135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего с января по декабрь прошлого года российской организацией было отобрано 11 053 пробы.