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Сегодня, 09:27

РУСАДА в июне выявило рекордно низкое число нарушений антидопинговых правил за 2023 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Это рекордно низкое число нарушений антидопинговых правил за 2023 год. По информации агентства, в мае РУСАДА зафиксировало 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил, в апреле — 16, в марте — 13, в феврале — 25, в январе — 10. За 12 месяцев 2022 года выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Министерство спорта РФ на данный момент рассматривает обращение организации в отношении одной из общероссийских спортивных федераций, в которой выявлено более пяти случаев нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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