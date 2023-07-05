РУСАДА в июне выявило рекордно низкое число нарушений антидопинговых правил за 2023 год

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Это рекордно низкое число нарушений антидопинговых правил за 2023 год. По информации агентства, в мае РУСАДА зафиксировало 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил, в апреле — 16, в марте — 13, в феврале — 25, в январе — 10. За 12 месяцев 2022 года выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Министерство спорта РФ на данный момент рассматривает обращение организации в отношении одной из общероссийских спортивных федераций, в которой выявлено более пяти случаев нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев.