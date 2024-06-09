РУСАДА в мае одобрило спортсменам шесть терапевтических исключений

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае получило от спортсменов 11 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, сообщает ТАСС. При этом 6 из ранее поданных было одобрено.

В январе в РУСАДА поступило 9 запросов, в феврале — 23, в марте — 20, в апреле — 6. В 2023 году агентство рассмотрело 117 таких обращений и 69 было одобрено, в 2022-м — 78 и 40 соответственно.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает терапевтическое исключение по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).