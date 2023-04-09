РУСАДА в марте выявило 11 нарушений спортсменами правил доступности

Инспекторы РУСАДА в марте зафиксировали 11 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

«В марте было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС слова представительницы организации.

В январе было зафиксировало 27 нарушений правил доступности, в феврале — 12.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство выявило 375 подобных нарушений.

В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.