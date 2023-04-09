РУСАДА в марте выявило 11 нарушений спортсменами правил доступности

Допинг
Сегодня, 13:11
Инспекторы РУСАДА в марте зафиксировали 11 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«В марте было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС слова представительницы организации.
В январе было зафиксировало 27 нарушений правил доступности, в феврале — 12.
В 2022 году Российское антидопинговое агентство выявило 375 подобных нарушений.
В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.