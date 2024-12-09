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Допинг

Допинг

Сегодня, 09:15

РУСАДА в ноябре зафиксировало падение числа запросов на использование запрещенных лекарств

Камила Абдурахманова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре получило от спортсменов 12 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В ноябре в РУСАДА поступило 12 запросов на оформление терапевтического использования, 7 запросов из ранее поданных были одобрены», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В январе РУСАДА получило 9 запросов, в феврале — 23, в марте — 20, в апреле — 6, в мае — 11, в июне — 6, в июле — 11, в августе — 5, в сентябре — 14, в октябре — 17.

В случае одобрения запроса спортсмену выдается разрешение (терапевтическое исключение) на использование во время лечения препаратов с веществами, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством. Такое разрешение действительно в течение определенного времени.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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