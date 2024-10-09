РУСАДА в сентябре зафиксировало рост числа запросов от атлетов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре получило от атлетов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный показатель почти в три раза превышает количество запросов, полученных РУСАДА в августе. Из этих 14 запросов на оформление терапевтического использования были одобрены шесть.

С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов данного характера, 69 из которых было одобрено, в 2022-м — 78 и 40 соответственно.