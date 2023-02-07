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Сегодня, 17:50

РУСАДА в январе зафиксировало 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первый месяц 2023 года зафиксировали 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

«В январе было зафиксировано 27 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В 2022 году РУСАДА выявило 375 подобных нарушений.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящее время четверо россиян отбывают дисквалификации за подобные нарушения.

Источник: https://tass.ru/sport/16985007
РУСАДА
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В РУСАДА сообщили о 10 выявленных случаях нарушения антидопинговых правил в январе этого года