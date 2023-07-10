Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:48

РУСАДА включило в обновленные пулы допинг-тестирования 13 хоккеистов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тринадцать хоккеистов включены в новые пулы тестирования РУСАДА.

«РУСАДА включило в национальный регистрируемый пул тестирования двух хоккеистов и 11 — в расширенный. Те же самые хоккеисты были и в предыдущих пулах», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы РУСАДА.

В национальный регистрируемый пул тестирования вошли голкиперы Илья Ежов из «Салавата Юлаева» и Валерия Меркушева, выступающая за ЖХК «Торпедо».

В расширенный пул тестирования попали пять игроков КХЛ: Дмитрий Воронков и Александр Радулов, представляющие «Ак Барс», Эмиль Галимов из СКА, Павел Карнаухов из ЦСКА и Григорий Дронов из «Металлурга».

Также в пул вошли хоккеисты МХЛ Виталий Пестерев («Алмаз»), Илья Роговский («Локомотив»), Тихон Шакалов («Спартак»), Раян Хузиханов («Ирбис») и два игрока ВХЛ: Виктор Комаров («Дизель») и Глеб Петров (АКМ).

Источник: https://tass.ru/sport/18233143
Хоккей
КХЛ
РУСАДА
ВХЛ
МХЛ
0
Читайте также
«Зенит» потерял Клаудиньо. Зато обыграл «Фенербахче» по пенальти
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещенных лекарств