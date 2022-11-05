РУСАДА выявило 101 случай возможных нарушений антидопинговых правил в 2022 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в течение девяти месяцев 2022 года был выявлен 101 случай возможного нарушения антидопинговых правил.

«С января по октябрь 2022 года РУСАДА выявило 101 случай возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

По информации источника, в пробах атлетов чаще всего обнаруживаются анаболические стероиды, мельдоний, диуретики и маскирующие агентства.

Ранее стало известно, что РУСАДА взяло почти 10 тысяч допинг-проб с начала года.