РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в прошлом месяце 2024 года зафиксировали 24 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС. В марте было 9 таких случаев.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.