РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в августе

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) зафиксировали рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования в августе.

«В августе было зафиксировано 42 нарушения правил доступности для тестирования», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В июле был выявлен 21 подобный случай.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в августе взяло рекордное в 2024 году количество допинг-проб.