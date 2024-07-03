РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в июне

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования в июне, сообщает ТАСС.

В первый месяц лета было зафиксировано 22 подобных нарушения. В мае таких случаев было 19.

Всего за 2024 год выявлено 121 нарушение доступности для допинг-тестирования. Рекордным стал январь, когда произошло 32 подобных инцидента.

Если спортсмен трижды за год нарушит правило доступности, то ему грозит отстранение от участия в соревнованиях и дисквалификация.