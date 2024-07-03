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Допинг

Допинг

Сегодня, 10:12

РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в июне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования в июне, сообщает ТАСС.

В первый месяц лета было зафиксировано 22 подобных нарушения. В мае таких случаев было 19.

Всего за 2024 год выявлено 121 нарушение доступности для допинг-тестирования. Рекордным стал январь, когда произошло 32 подобных инцидента.

Если спортсмен трижды за год нарушит правило доступности, то ему грозит отстранение от участия в соревнованиях и дисквалификация.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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